Chi è Danika Mori (Di sabato 8 febbraio 2020) Chi è Danika Mori? Per chi non la conoscesse, arriva dalla Sicilia, ma vive in Spagna. Ed è una delle più promettenti attrici del mondo dell’industria cinematografica a luci rosse. Scopriamo insieme la sua biografia, la sua vita privata e come è arrivata a fare questo lavoro. Sui siti per adulti i suoi video contano centinaia di milioni di visualizzazioni. Danika Mori è una giovane attrice hard italiana che sta spopolando nel settore. Pensate che oggi è tra le venti donne più seguite sui portali che propongono contenuti a luci rosse. Lei ha scelto, insieme al fidanzato Steve Mori, di condividere online i loro rapporti sessuali. Per loro è un modo per scoprire il partner. E anche per dare un pizzico di passione in più alla relazione. A quanto pare ci hanno visto giusto, perché ora i loro video sono tra i più popolari. Di sicuro Danika, che vanta un fisico davvero mozzafiato, ama ... bigodino

