Cara Meloni | lascia da parte destra e sinistra | la Casa delle donne è un presidio di

È una storia significativa il travaglio della Casa internazionale delle donne di Roma, perché racconta perfettamente fin dove scivoli la politica quando diventa tifo. C'è di mezzo un debito (sono 936.980 euro) e c'è la valutazione dei servizi offerti dalla rete di associazioni che si occupano di donne in difficoltà: la valutazione fatta dagli uffici tecnici dell'assessorato al Patrimonio del Comune di Roma nel marzo 2015 certifica che la Casa offre gratuitamente al territorio servizi per un valore di circa 700mila euro. Per questo i 300mila euro raccolti nel crowdfunding sarebbero, secondo le responsabili della Casa, una pacifica chiusura del debito pregresso. Il tema sostanzialmente sarebbe tutto di natura amministrativa, finanziario e di valutazione dell'impatto sulla città, ma quando la politica si mette in testa di ...

