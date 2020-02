Calendario Sei Nazioni rugby 2020: orari seconda giornata, tv, programma, streaming (8-9 febbraio) (Di venerdì 7 febbraio 2020) seconda giornata per quanto riguarda il Sei Nazioni di rugby 2020. Tre partite importantissime per l’andamento del torneo: spicca ovviamente la sfida tra Irlanda e Galles, mentre l’Italia vola in casa di una Francia galvanizzata dal successo di settimana scorsa sull’Inghilterra (trasferta in Scozia). Di seguito il Calendario completo delle gare della seconda giornata del Sei Nazioni di rugby con l’indicazione dell’ora italiana di tutte le sfide. Calendario seconda giornata SEI Nazioni rugby 2020 II giornata Sabato 8 febbraio Irlanda v Galles ore 15.15 Scozia v Inghilterra ore 17.45 Domenica 9 febbraio Francia v Italia ore 16.00 Diretta tv su DMAX Diretta streaming su DPlay Diretta live testuale su OA Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti ... oasport

