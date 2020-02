Addio a Stanley Cohen, vinse il Nobel con Rita Levi Montalcini: “Grazie a loro salvate molte vite” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il biochimico americano di fama internazionale Stanley Cohen si è spento all'età di 97 anni. Assieme alla neurologa torinese Rita Levi Montalcini conquistò i premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina nel 1986, per aver isolato il fattore di crescita nervoso. A lui si deve anche la scoperta del fattore di crescita epidermico. Grazie alle ricerche dei due scienziati sono state gettate le basi per numerosi farmaci anti-cancro. fanpage

paoloigna1 : Addio a Stanley Cohen, padre degli Ogm e Nobel per la Medicina con Levi Montalcini - Italia_Notizie : Usa, addio a Stanley Cohen: vinse Nobel per la Medicina con Rita Levi Montalcini e inventò la tecnica per produrre… - GianniTacchini : Addio a Stanley Cohen, padre degli Ogm e Nobel per la Medicina con Rita Levi Montalcini nel 1986 -