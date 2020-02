Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 15:30 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Viabilità DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: A SEGUITO DEL DERAGLIAMENTO DI UN TRENO AVVENUTO STAMATTINA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ MILANO- BOLOGNA, E’ IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO: ALCUNI TRENI TRA Roma TERMINI E MILANO CENTRALE POTREBBERO SUBIRE LIMITAZIONI E CANCELLazioNI DI CORSE; RIGUARDO AL TRAFFICO NONC I SONO SEGNALazioNID I RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE PONTINA E APPIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO; E A SEGUITO DI ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI FROSINONE CHIUSA LA STRADA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA IL BIVIO ... romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 15:30: VIABILITÀ DEL 6 FEBBRAIO 2020 ORE 15… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - Rete bus ovest - Ripristinata la viabilità in via Bernardino Ramazzini le linee 719-773-786 riprendono il norma… -