Treno deragliato, Rfi: “Modifiche alla circolazione anche domani” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Previste per tutto oggi e per domani modifiche alla circolazione ferroviaria dei treni ad alta velocita’, media-lunga percorrenza e regionale in seguito all’incidente del Treno 9595 Milano – Salerno nei pressi di Livraga (Lodi). Lo rende noto Rfi. – TRENI AV E MEDIA-LUNGA PERCORRENZA: I treni alta velocita’ fra Milano e Bologna percorrono la linea convenzionale fra Milano e Piacenza con rallentamenti fino a 60 minuti. Previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Ai passeggeri e’ garantito il viaggio sui primi treni utili successivi. Il dettaglio e’ consultabile sui siti delle societa’ ferroviarie. – TRASPORTO REGIONALE: Sulla linea Milano-Torino i treni regionali arrivano e partono da Milano Porta Garibaldi, invece che da Milano Centrale. Sulla linea Verona-Brescia-Milano Centrale i regionali arrivano e partono da ... meteoweb.eu

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -