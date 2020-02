Simone Cristicchi chi è | carriera e vita privata del cantante

Simone Cristicchi : chi è la moglie Sara - insieme da 10 anni. Amore senza ‘chiacchiere’ : Si sono sposati nel 2010. Sara Quattrini e Simone Cristicchi, finalmente, festeggiano i loro primi dieci anni in grande stile. Ad un passo dai dieci anni di matrimonio, decidono di fare le cose in grande. Nel 2010 il matrimonio venne celebrato con una cerimonia privata a cui i paparazzi non sono di certo stati invitati. Ma si sa che Cristicchi non ama corrompere la sua vita privata, proprio perché conosce rischi e pericolo del gioco che innesca ...