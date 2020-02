Scozia, si dimette il Ministro delle Finanze: scambiava messaggi con un 16enne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Oltremanica la Brexit non è l’unico evento che sta tenendo banco sul piano politico. In Scozia c’è grande clamore per uno scandalo che coinvolge il Ministro delle Finanze Derek Mackay, reo di aver scambiato centinaia di messaggi con un 16enne. Una volta venuta fuori la storia, Mackay si è dimesso e ha ammesso le sue responsabilità. 270 messaggi tramite Facebook o Instagram La notizia è stata rilanciata poche ore fa e sta facendo il giro del mondo, rimbalzata ai principali quotidiani britannici concentrati su questo scandalo di grandi proporzioni. Il protagonista della vicenda è un Ministro 42enne del governo semiautonomo della Scozia, presieduto dalla premier Nicola Sturgeon dello Scottish National Party.L’accusa nei confronti di Derek Mackay è di aver inviato 270 messaggi ad un ragazzo di 16 anni, attraverso social media come Facebook e Instagram. La natura di quei messaggi ... thesocialpost

