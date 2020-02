Non brilla la batteria del Motorola RAZR 2019: durata sotto la media (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ad essere bello, il Motorola RAZR 2019 lo è senza ombra di dubbio, ma è anche lecito farsi qualche domanda prima di correre ad acquistarlo (anche perché ha un prezzo di 1500 euro). Dopo avervi parlato dei rumori che sembravano provenire dalla cerniera (almeno nell'unità esaminata da alcuni leaker), quest'oggi vi segnaliamo la prova batteria svolta dai colleghi di 'androidpolice.com'. Il device, lo precisiamo subito, non ha brillato quanto a durata: il Motorola RAZR 2019 include una batteria di appena 2510mAh, una capacità non certamente eccelsa (i progettisti sono dovuti scendere a compromessi per permettere al terminale di flettersi), come potete immaginare. Nonostante l'ottimizzazione software e l'efficienza garantita da un processore di ultima generazione, il telefono ha faticato a raggiungere le 13, 14 ore in medio utilizzo, che si sono ridotte anche di 1 ora o 2 ponendolo ... optimaitalia

