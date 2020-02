La Nevicata del 56 con Giordana Angi a Sanremo 2020 in duetto con Solis String Quartet (video) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mia Martini rivive al Teatro Ariston con Giordana Angi a Sanremo 2020. La giovane artista romana ha scelto La Nevicata del 56 per la serata delle cover, nella quale si è avvalsa della partecipazione di Solis String Quartet. Come Mia Madre è invece il brano che Giordana Angi ha portato in gara per la sua seconda partecipazione, con debutto nella seconda serata, quella del 5 febbraio. Come suggerisce il titolo, la canzone in gara è dedicata a sua madre, alla quale si ispira per compiere al meglio il suo percorso di vita. Per la serata delle cover, Giordana Angi ha invece deciso di portare un brano di Mia Martini, artista che ha affrontato anche durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. La Nevicata Del 56 è la canzone scelta per la serata dei duetti, che sarà giudicata dall'Orchestra di Sanremo. La Nevicata Del 56 a Sanremo 2020 dopo 30 anni All'Ariston per la ... optimaitalia

