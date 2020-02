Inter, Moratti contro la Juve: “Commisso? Con noi succedevano cose ancora più strane…” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Continuano le polemiche dopo la partita di campionato tra Juventus e Fiorentina, in particolar modo non è passata inosservata la furia del presidente Commisso che si è lamentato pesantemente per il secondo calcio di rigore concesso al club bianconero che di fatto ha chiuso i conti. Nelle ultime ore l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha rincarato la dose, mettendo benzina sul fuoco, ecco le dichiarazioni a PassioneInter.com. IL COLPO ERIKSEN – “Come Sneijder? Sneijder per noi fu sinceramente decisivo, per velocizzare il gioco e metterci in condizione, avendo già la squadra piuttosto forte, di giocare ad un livello superiore rispetto a prima”. SUL DERBY contro IL MILAN – “E’ sempre difficile il derby, non sai mai poi emotivamente quale delle due squadre la saprà affrontare meglio. Non sarà facile: sulla carta dovremmo essere più ... calcioweb.eu

