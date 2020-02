Incidente Frecciarossa, il racconto di un ferito: “Credevo di essere morto, ci siamo stretti forte la mano per evitare di cadere” (Di giovedì 6 febbraio 2020) ”Non riesco a descrivere quel che è accaduto, non me ne rendo ancora conto. Il treno andava velocissimo, forse ai trecento chilometri all’ora. All’improvviso, poi, ho sentito una botta violenta. Un boato fortissimo. È inspiegabile”. È il racconto di uno dei feriti nell’Incidente ferroviario nel lodigiano riportato dall’edizione online del quotidiano piacentino Libertà. Una scena che i soccorritori arrivati sul posto hanno definito “impressionante”. Il giovane di 21 anni, ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, racconta: “Credevo di essere morto. Sono musulmano, ho chiuso gli occhi e pregato. Ci siamo stretti forte la mano per evitare di cadere – ha continuato -. Il vagone si è ribaltato e noi, in attesa dei soccorsi, siamo usciti attraverso un buco per metterci in salvo. Per un quarto d’ora, purtroppo, siamo rimasti bloccati a bordo”. Appena ... ilfattoquotidiano

