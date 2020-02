I giovani ci hanno un po’ deluso, tra i big un paio di stelle in ascesa. Il PagellOpen della seconda serata di Sanremo 2020 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Anche durante la seconda serata di Sanremo 2020, c’è chi ci ha convinto e chi ci ha lasciato un po’ perplessi. Ma c’è tempo per recuperare durante le prossime 3 serate, così come per riaffermare la propria bravura. Le pagelle dei Big in gara Piero Pelù – Gigante: Il rocker sa tenere il palco (e anche la platea). Il pezzo ha una melodia orecchiabile e chitarroni pesanti quanto basta, per essere all’Ariston. Pelù convince, ma sappiamo bene che potrebbe far di più. Voto 8. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare): La twerking queen esordisce a Sanremo in punta di piedi, visibilmente molto agitata. Il brano è un tormentone-estivo anticipato, ma la performance non è delle migliori. Miss Lamborghini ha ancora qualche serata per ambientarsi all’Ariston. Voto 5,5. Enrico Nigiotti – Baciami adesso: Nigiotti riesce a esibirsi prima della mezzanotte (dopo ... open.online

LegaSalvini : Questo governo ha smontato la mini Flat Tax per le partite Iva, mettendo ancora una volta in difficoltà giovani imp… - LauraGaravini : Ricercatrici italiane che hanno isolato #coronavirus simbolo d'Italia d'eccellenza.Molto qualificata,spesso poco co… - nzingaretti : I giovani hanno ripreso ad ascoltare il @pdnetwork e a votarci perché hanno apprezzato la nostra chiarezza. Per que… -