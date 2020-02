Frecciarossa deragliato a Lodi: due ore di sciopero dei treni per venerdì (Di giovedì 6 febbraio 2020) sciopero di due ore per i treni nella giornata di venerdì 7 febbraio. Alcune Organizzazioni Sindacali, nel ribadire la vicinanza e il cordoglio ai familiari delle vittime dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi nei pressi di Lodi (clicca qui per l’articolo) che ha coinvolto il treno 9595 sulla linea Alta Velocità Milano Bologna, hanno proclamato uno sciopero nazionale di 2 ore del personale del trasporto ferroviario di persone e merci, del personale dell’Infrastruttura e del personale dei servizi in appalto di pulizia di ristorazione e di accompagnamento treni. su Il Notiziario. ilnotiziario

