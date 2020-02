Bullismo, «Quei nomignoli a cui ancora oggi mi fa male pensare» (Di giovedì 6 febbraio 2020) La mia storia di Bullismo risale alle medie. All’inizio della seconda, avevo il problema di non riuscire a mettere su un chilo: il cibo non rientrava ancora tra i miei interessi e, probabilmente, il mio metabolismo, all’epoca, viaggiava velocissimo. Fatto sta che, mentre le mie compagne cominciavano a provare gusto nel mostrare il loro corpo appena adolescente, io cercavo di mimetizzarlo sotto le felpe oversize e i jeans. All’inizio e alla fine dell’ora di ginnastica cercavo di cambiarmi velocemente, più appartata possibile, nell’angolo dello spogliatoio. Con l’arrivo della bella stagione, l’idea di scoprire le gambe e le braccia diventava un incubo. Non ero così secca da fare impressione, ma credevo di sì, e mi comportavo di conseguenza. E i ragazzi della classe (ma sì, anche qualche ragazza) se ne accorsero molto presto e cominciarono a provare un certo appagamento nel soffiare sulle ... gqitalia

