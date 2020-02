Bambina nasce con taglio cesareo: con il bisturi le fanno un taglio sul viso (Di giovedì 6 febbraio 2020) È una storia dai contorni poco chiari quella accaduta a Darya Kadochnikova, 19enne russa originaria della regione di Čeljabinsk, che ha da poco dato alla luce una Bambina. La neonata ha infatti una vistosa cicatrice sulla guancia, causata probabilmente da un accidentale taglio con un bisturi. Darya costretta partorire con un cesareo Darya era pronta a far nascere la sua piccola in modo naturale, ma all’ultimo momento la Bambina ha cambiato posizione, portando i medici dell’ospedale di Kyštym a operare un taglio cesareo. La ragazza ha affrontato il travaglio sotto anestesia epidurale, ma a seguito della prima incisione la ragazza ha iniziato a urlare. Le è stata fatta quindi una seconda anestesia per addormentarla. Al suo risveglio, quando ha chiesto come stesse la piccola, la risposta si è incentrata su altezza e peso. È stato quindi uno shock per Darya vedere un taglio ... thesocialpost

