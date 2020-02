‘Sanremo 2020’, Iconize critica aspramente l’esibizione di Achille Lauro, il web non ci sta e l’influencer rincara la dose: “È il circo o il Festival della musica italiana?” (Video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La canottiera con cui lunedì sera si era presentato sul red carpet sanremese era solo un tenero antipasto di quello che avrebbe portato in scena durante il Festival Achille Lauro. L’eclettico cantante romano, infatti, ieri sera ha catalizzato l’attenzione della platea e dei telespettatori a casa quando – durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston – si è improvvisamente tolto il lungo mantello nero e oro firmato Gucci per restare praticamente seminudo con una tutina anni ’30 color carne e completamente glitterata che lasciava davvero poco spazio all’immaginazione. La sua performance non poteva certo passare inosservata, ma la scelta dell’outfit non è stata affatto casuale. Come ha spiegato l’artista sui suoi canali social dopo l’esibizione, la motivazione che vi era dietro a quella decisione non era semplicemente per ... isaechia

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -