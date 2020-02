Roma, proseguono le trattative per la cessione. Anche oggi dirigenza al completo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, proseguono in sede le trattative per la cessione. I legali del Gruppo Friedkin a stretto contatto con l’attuale dirigenza giallorossa Terzo giorno di fila in cui c’è un gran traffico negli uffici societari della Roma. Anche quest’oggi in zona Eur si sono visti i legali strettamente connessi al Gruppo Friedkin per accelerare i tempi e chiudere la trattativa il prima possibile. Il loro volo di rientro è previsto nella giornata di venerdì. Non è mancata la parte calda dell’attuale dirigenza, ovvero Guido Fienga e Mauro Baldissoni, ormai strettamente connessi all’affare. Sono ore e giorni caldissime: il passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin si avvicina sempre di più. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

