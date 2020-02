Milano, Mario Calabresi porta un fiore sulla targa di Pinelli spaccata: “Gesto vile e infame” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il giornalista Mario Calabresi ha portato un fiore sulla targa dedicata a Pino Pinelli e danneggiata da ignoti nella notte tra il 2 il 3 febbraio: il giornalista ha poi espresso il proprio rammarico per l'accaduto definendo il gesto vile e vergognoso. La targa in memoria del ferroviere anarchico morto in seguito alla strage di piazza Fontana era stata inaugurata solo lo scorso 12 dicembre. fanpage

