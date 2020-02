Le scuse povere e tardive di Oliviero Toscani (Di mercoledì 5 febbraio 2020) «Ma a chi volete che interessi se casca un ponte?» Così parlò Oliviero Toscani mentre in una trasmissione radiofonica prendeva le difese delle Sardine sotto accusa (anche al loro interno) per la famosa foto scattata con lo stesso Toscani e Gilberto Benetton, il signor Atlantia che gestisce (maluccio) Autostrade per l'Italia. I vertici delle Sardine assieme a Gilberto Benetton e Oliviero Toscanifacebook La frase di per se è un'autentica schifezza e, mettiamo caso che fosse comparsa sullo striscione di una squadra avversaria di Genoa o Sampdoria avrebbe comportato la meritata chiusura dello stadio per una o due partite. Essendo poi una domanda, sarebbe stato facile rispondere con "i parenti delle vittime del Ponte Morandi" (che si sono indignati ufficialmente con un comunicato). Ma non vogliamo giocare ed approfittare di una tragedia ... panorama

