«Io e le mie supereroine contro i cattivi di Gotham» - (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Chiara Bruschi L'attrice è produttrice e protagonista di «Birds of Prey» nel ruolo di Harley Quinn, ex fidanzata di Joker Chiara Bruschi Londra L'australiana Margot Robbie si è lanciata alla conquista di Hollywood e il suo trentesimo compleanno il prossimo 2 luglio, in quanto a bilanci, avrà un sapore molto dolce. Al suo attivo ha già due nomination agli Oscar (una quest'anno per il ruolo non protagonista in Bombshell, l'altra nel 2018 per la parte protagonista in I, Tonya) e una casa di produzione, la LuckyChap Entertainment, con cui ha appena realizzato Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, in uscita giovedì 6 febbraio, cinecomic firmato da Warner Bros con cui ha rotto più di un tabù: Cathy Yan è la prima regista asiatica a dirigere un film di fumetti e, forse per la prima volta senza troppo romanticismo, abbiamo l'occasione di vedere sul grande schermo ... ilgiornale

