Ilva, Conte vede Mittal a Londra: “Nuova linfa al negoziato”. Scoglio sono gli esuberi. Fiom: “Indisponibili a discutere di licenziamenti” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La spinta – o la “nuova linfa”, come la definisce Palazzo Chigi – arriva da Londra: Giuseppe Conte vede Lakshmi Mittal negli uffici dell’ambasciata italiana e assicura che ci sono “obiettivi condivisi”, ovvero la volontà comune di arrivare a un’intesa che, anche grazie all’ingresso pubblico, permetta di continuare a produrre nell’ex Ilva di Taranto e Contestualmente avviare una riconversione ecologica. Il tutto con un “livello occupazionale adeguato”, che resta il vero incaglio del negoziato e il motivo per il quale l’accordo non verrà formalizzato. Sicuramente non entro venerdì, quando l’amministrazione straordinaria di Ilva e ArcelorMittal si vedranno in Tribunale. Al giudice Claudio Marangoni – questo è l’obiettivo – verrà presentata una bozza di accordo, aggiornata e approfondita ... ilfattoquotidiano

