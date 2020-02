Il Mattino: De Laurentiis vorrebbe vedere più in campo Lozano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Contro la Sampdoria il Napoli ha dimostrato carattere ed ha saputo riprendere una gara che aveva contribuito a complicare. Adesso comincia un periodo ricco di impegni, tra cui le due gare di Champions, ed è per questo che Gattuso dovrà dare fondo a tutta la rosa a disposizione. Anche Lozano, che si è visto davvero poco fino ad ora, dovrà essere utilizzato, come scrive oggi il Mattino, secondo il volere del presidente E dunque, anche alla luce del fatto che in 20 giorni si giocherà sei volte inizierà quello del turnover. Rino si affiderà alle rotazioni centrifugando il concetto stesso di titolarissimo. Ma senza cambiare in maniera ossessiva piazzando uomini dove capita: sa bene, ad esempio, che De Laurentiis sarebbe contento di vedere in campo più volte Lozano. Ed è per questo che negli ultimi tempi ha iniziato un lavoro con il messicano di esterno a sinistra, come vice di ... ilnapolista

