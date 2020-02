Due farmaci efficaci contro il coronavirus. L'annuncio di una scienziata cinese (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Lavoro senza sosta per la ricerca scientifica su farmaci in grado di contrastare il nuovo coronavirus.Il team di ricerca della professoressa Li Lanjuan, epidemiologa e docente alla Zhejiang University, ha annunciato che i test preliminari stanno dimostrando l’efficacia di due farmaci (Abidol e Darunavir) nell’inibire il coronavirus negli esperimenti su cellule in vitro. A riportare la notizia è il Changjiang Daily. La scienziata ha affermato che il farmaco anti-hiv Kelizhi, attualmente utilizzato, non è molto efficace e presenta invece effetti collaterali. Personale medico è stato trasferito dalla provincia orientale dello Zhejiang alla provincia dell’Hubei sperando di utilizzare il trattamento sui nuovi pazienti infetti. Li ha chiesto che i due medicinali siano inseriti nel programma di cure elaborato dalla Commissione sanitaria nazionale per ... huffingtonpost

