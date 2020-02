Dramma tra Monreale e San Cipirello, un uomo muore schiacciato dal trattore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un uomo è morto schiacciato oggi a tra Monreale e San Cipirello a causa del ribaltamento del suo trattore. Il peso del mezzo non ha dato scampo a Salvatore Guercio, 80 anni, agricoltore di San Giuseppe Jato. La tragedia si è consumata nelle campagne di Monreale, tra i Comuni di Camporeale e San Cipirello. Come riporta il giornale Valle Jato, il grave incidente si è verificato attorno alle 13 di oggi. L’uomo stava lavorando nel terreno vicino a Borgo Balletto ma per cause da chiarire, il mezzo agricolo si è ribaltato finendo in un burrone. È stato il figlio dell’anziano agricoltore ad accorgersi della tragedia non vedendo tornare il padre. Ha così travato davanti ai suoi occhi una svena terribile. L’uomo ha chiamato il 118 che però ha solo potuto constatare la morte del padre. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che con non poche difficoltà hanno liberato il corpo ... direttasicilia

robertosaviano : Su @SpotifyItaly ???? - ehylouimhere : RT @ecpliseofmoon: Ho messo questo nelle storie di insta e si scatenerà un dramma tra 3,2,1... - ecpliseofmoon : Ho messo questo nelle storie di insta e si scatenerà un dramma tra 3,2,1... -