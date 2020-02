Cresce l'esercito di Quota 100 e dei beneficiari del reddito di cittadinanza (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roberto Chifari In Sicilia alla data del 31 gennaio sono 14.377 le richieste per andare in pensione con Quota 100, mentre i beneficiari del reddito di cittadinanza sono 466.505 Secondo i dati nazionali forniti dall'Inps il reddito di cittadinanza raggiunge oltre 1 milione di nuclei familiari in Italia, pari a più di 2,5 milioni di persone che si trovano in situazioni di disagio economico. Mentre sono oltre un milione e mezzo le dichiarazioni Isee che risultano ad oggi già rinnovate dai beneficiari di reddito o Pensione di cittadinanza. Ma la fotografia reale qual è? I dati forniti dall'Inps Sicilia fotografano una situazione differente e portano a valutare le conseguenze che Quota 100 e reddito di cittadinanza hanno avuto sulla cittadinanza. Nel 2019, anno di Quota 100 e pensione di cittadinanza, le pensioni sono aumentate di quasi duemila unità in Sicilia, passando da 33 ... ilgiornale

