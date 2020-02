Cos’è Celebrity Hunted, il reality di Amazon con Fedez e Francesco Totti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il 23 gennaio 2020 ha segnato una svolta per gli show Amazon Original. Nel corso dell'evento Prime Video presents, infatti, i vertici della piattaforma streaming – cui è possibile abbonarsi in pochi e semplici passi – hanno annunciato una lunga serie di produzioni originali in cui sono coinvolte amatissime star italiane, da Carlo Verdone a Tiziano Ferro. Il primo show italiano non-fiction firmato Amazon Original è Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo, reality prodotto da EndemolShine Italy. Si tratta di un’idea innovativa per gli spettatori, ha spiegato Dante Sollazzo, Head of Unscripted di EndemolShine Italy. Un format rivoluzionario con una narrazione innovativa, elementi di suspense e un eccezionale cast che renderà questo show unico, una sfida mai vista prima in tv. Ma cos'è Celebrity Hunted, quindi, e in cosa consiste? L'ispirazione arriva dall'omonimo format britannico e vede ... optimaitalia

