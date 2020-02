Che sorpresa la Jebreal, è una brava presentatrice (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’ultima polemica la scatena a poche ore dalla diretta, scagliandosi contro Giorgia Meloni che, tra gli altri, auspicava un contraddittorio al suo monologo. E così Rula Jebreal mette il colpo in canna: "Meloni vuole che abbia contraddittorio? Ha un problema logico". Poi, la giornalista palestinese sbotta: "Pensare ad avere un contraddittorio sul palco dell'Ariston sul tema della violenza contro le donne significherebbe quasi volervi portare uno stupratore, o magari uno che ha ucciso una donna, ma chi mai vorrebbe una cosa simile?". Ci viene difficile pensare che la leader di Fratelli d’Italia avrebbe voluto uno stupratore a Sanremo. Ma come suo stile, la bella 47enne sa conquistarsi le scene o non solo italiane. È stata immortalata sulle pagine dei rotocalchi di mezzo mondo. Una vita sentimentale con importanti partner internazionali: dal regista americano Julian Schnabel con cui ha ... ilfogliettone

AntonioMaggios : SORPRESA!! É una grandissima emozione per me tornare questa sera sul palco del @SanremoRai insieme a una grande don… - trash_italiano : Pinguini Tattici Nucleari - 8: che bella sorpresa. Canzone movimentata, bella. Bravi! #Sanremo2020 - riotta : Per ora (62% voti su 172.000) @PeteButtigieg avanti di poco @BernieSanders . Finisse così sarebbe una grande vittor… -