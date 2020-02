Calci e schiaffi ai bimbi, maestro di Treviso condannato a 2 anni: “Non facevo nulla di male” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il maestro di 59 anni condannato a risarcire anche ciascuna delle 20 famiglie costituite parte civile con 5 mila euro. I” bambini non avevano paura, semmai erano spaesati. I primi giorni di scuola sono sempre complicati per gli alunni della prima elementare” aveva spiegato in aula difendendo fino all’ultimo il suo comportamento. Due anni e 6 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti aggravati ai danni dei suoi piccoli alunni. È questa la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Treviso contro un ex maestro di scuola elementare accusato di aver strattonato e picchiato con schiaffi e Calci i piccoli alunni di una scuola elementare veneta dove insegnava. I fatti contestati risalgono a circa sette anni fa quando il 59enne, al suo primo anno da titolare di cattedra dopo un lungo precariato, venne denunciato dai genitori dei piccoli alunni e poi incastrato dei video delle ... limemagazine.eu

