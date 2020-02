Volta a la Comunitat Valenciana 2020: tutti gli italiani in gara. Spiccano Filippo Ganna e Matteo Trentin (Di martedì 4 febbraio 2020) Dal 5 al 9 febbraio è in programma la Volta a la Comunitat Valenciana 2020, corsa a tappe in terra iberica che sarà un appuntamento fondamentale in questo inizio di stagione per tanti dei corridori del massimo circuito internazionale. Tanti i big presenti e Spiccano anche numerosi italiani: tra tutti, Filippo Ganna e Matteo Trentin. LISTA italiani IN gara CATALDO Dario (Movistar) BALLERINI Davide (Deceuninck QuickStep) Ganna Filippo (Team Ineos) MOSCON Gianni (Team Ineos) PUCCIO Salvatore (Team Ineos) DE MARCHI Alessandro (CCC Team) CIMOLAI Davide (Israel Start-Up Nation) Team Bardiani -CSF-Faizané ALBANESE Vincenzo CARBONI Giovanni COVILI Luca FIORELLI Filippo ORSINI Umberto ROMANO Francesco ZANA Filippo CANOLA Marco (Gazprom-Rusvelo) VELASCO Simone (Gazprom-Rusvelo) FANCELLU Alessandro (Kometa) PUPPIO Antonio (Kometa) antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su ... oasport

