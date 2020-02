Usa 2020, primarie democratiche nel caos in Iowa. Risultati in ritardo. Sanders in vantaggio (Di martedì 4 febbraio 2020) I Risultati delle primarie democratiche in Iowa slittano di qualche ora. Sanders rivendica la vittoria, crollo Joe Biden. WASHINGTON (STATI UNITI) – I Risultati (parziali) delle primarie democratiche in Iowa premiano Sanders. L’indiscrezione è stata riportata dallo staff dello stesso candidato che riferiscono come il senatore abbia ottenuto il 29,66% rispetto al 24,59% di Buttgieg. Terza la Warren (21,24%). Crollo, invece, di Joe Biden che si è fermato al 12,37%. Risultati in ritardo Le primarie democratiche si sono aperti con la polemica. I Risultati definitivi, infatti, erano attesi nella mattinata italiana di martedì 4 febbraio ma alla fine si è deciso di posticiparli di qualche ora per problemi nello spoglio. “L’integrità dei Risultati – fanno sapere dal Partito Democratico – è di primaria importanza. Ci sono stati dei ritardi per ... newsmondo

