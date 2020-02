Thyssenkrupp, rigettato ricorso dei 2 manager tedeschi/ Sconteranno 5 anni di galera (Di martedì 4 febbraio 2020) Thyssenkrupp, rigettato ricorso dei 2 manager tedeschi: condannati a cinque anni di galera dal tribunale di Hamm ilsussidiario

tizianacampodon : RT @francofontana43: Rogo Thyssenkrupp, rigettato il ricorso dei due manager tedeschi condannati in Italia. Dovranno scontare 5 anni https:… - francofontana43 : Rogo Thyssenkrupp, rigettato il ricorso dei due manager tedeschi condannati in Italia. Dovranno scontare 5 anni… - Fredericknapoli : Rogo Thyssenkrupp, rigettato il ricorso dei due manager tedeschi condannati in Italia. Dovranno scontare 5 anni… -