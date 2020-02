Suzuki Ignis - Dal Giappone le prime immagini del restyling - VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) La Suzuki ha diffuso in Giappone le prime immagini del restyling della Ignis. Per il momento non ci sono conferme circa l'arrivo di questa variante in Europa, ma è evidente l'intenzione da parte della Casa di avvicinare l'immagine della city car a quello delle più recenti sorelle maggiori. La mascherina in stile Jimny. I paraurti sono stati ridisegnati e sono ora completamente in tinta con la carrozzeria ma l'elemento più evidente è certamente la nuova mascherina con elementi cromati. Qui ritroviamo infatti un legame stilistico con il piccolo fuoristrada Jimny, anche se con finiture lucide e più appariscenti. Per sottolineare ancora di più l'ispirazione al mondo delle crossover, inoltre, nella gamma Ignis è previsto un allestimento con inserti protettivi grigi nei paraurti e protezioni aggiuntive in plastica sulla carrozzeria. Quanto agli interni, quest'ultimi sono stati ... quattroruote

