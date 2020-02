Someday You'll Return è un horror psicologico che si ispira a Silent Hill e ha finalmente una data di uscita (Di martedì 4 febbraio 2020) Fan degli horror e in particolare di quegli esponenti del genere che si concentrano prettamente sull'orrore psicologico abbiamo ottime notizie per voi, soprattutto nel caso in cui foste alla ricerca di un progetto che vuole prima di tutto ispirarsi a Silent Hill.La software house ceca, CBE Software, ha annunciato la data di uscita di Someday You'll Return, un interessante progetto che arriverà prima su PC e successivamente nel corso dell'anno anche su PS4 e Xbox One. Il debutto, celebrato con un nuovo trailer, è fissato per il 14 aprile 2020.Il titolo è fortemente narrativo e si concentra sulla storia di Daniel, un padre alla ricerca della figlia scomparsa, Stela. Gli eventi costringeranno il protagonista a tornare in un luogo in cui aveva promesso di non mettere mai più piede, un'antica foresta che sarà teatro di agghiaccianti rivelazioni e di mostri tutt'altro che scontati.Leggi ... eurogamer

IlVideogiococom : Someday You'll Return arriverà su Pc a metà aprile