Sentenza choc in Pakistan, valide le nozze fra la 14enne Huma e il suo rapitore (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Alta corte del Sindh, in Pakistan, ha sancito la validità del matrimonio fra la 14enne Huma Younous e il suo rapitore. ”È l’ennesima sconfitta della giustizia e l’ennesima riprova che lo Stato non considera i cristiani dei cittadini pachistani”, ha commentato la madre Nagheena Younus dopo l’udienza, all’organizzazione Aiuto alla Chiesa che soffre.I due giudici dell’Alta Corte, Muhammad Iqbal Kalhoro e Irshad Ali Shah, hanno stabilito che, anche se Huma è minorenne, il matrimonio tra la ragazzina cristiana e il suo rapitore Abdul Jabbar resta comunque valido perché secondo la sharia, la legge islamica, una volta avuto il primo ciclo mestruale una bambina di qualsiasi età può contrarre matrimonio.Nessun valore è stato dato dunque al Child marriage restraint act, la legge che vieta i ... huffingtonpost

