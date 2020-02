Scherma, Coppa del Mondo 2020: la spada femminile riparte dal trofeo ‘Ciutat de Barcelona’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo una settimana di ‘pausa’, riparte la Coppa del Mondo 2019-2020 di spada femminile, giunta quasi al giro di boa nella sua fase ‘regolare’ (cioè prima di campionati continentali e Olimpiadi), ovvero alla quarta tappa a livello individuale, terza a squadre. Sempre importante, se non decisiva, per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020. Le ragazze si trasferiranno in questi giorni a Barcellona, in Spagna, dove andrà in scena la 44ma edizione del trofeo Ciutat de Barcelona (rigorosamente in lingua catalana), dal 7 al 9 febbraio 2020, organizzato in coabitazione dalla federazione iberica e proprio da quella catalana di Scherma. trofeo che nacque come gara maschile mentre ormai dal 2005 è dedicato alle ragazze e lo scorso anno ha visto una partecipazione record di 280 schermidori provenienti da 55 Paesi diversi. L‘Italia conserva ottimi ricordi da queste ... oasport

usatoscherma : RT @Umbria24: Scherma, la Ferracuti festeggia il secondo posto: le immagini - PaolaTacconi : RT @Umbria24: Scherma, la Ferracuti festeggia il secondo posto: le immagini - Umbria24 : Scherma, la Ferracuti festeggia il secondo posto: le immagini -