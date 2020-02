Sanremo 2020, Pierfrancesco Favino segna la tripletta e torna all'Ariston come ospite (Di martedì 4 febbraio 2020) Pierfrancesco Favino è uno degli ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. L’attore romano sarà presente alla serata inaugurale dell’evento insieme a Emma Marrone, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria per la presentazione del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Un ritorno sul palco dell’Ariston per Favino, che dopo aver condotto insieme a Michelle Hunziker e Claudio Baglioni l’edizione del 2018, lo scorso anno era stato protagonista di uno sketch musicale insieme a Virginia Raffaele, con cui ha cantato e ballato sulle note di alcuni musical di successo.51 anni ad agosto, Pierfrancesco Favino fa il suo esordio in tv nel 1991 con il film Una questione privata, mentre il primo ruolo al cinema è nella pellicola Pugili di Lino Capolicchio del 1995. Nel 2001 veste i panni di Marco ne L'ultimo bacio ... blogo

