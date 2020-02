Sanremo 2020: Gigi D’Alessio tra gli ospiti (Di martedì 4 febbraio 2020) Gigi D'Alessio Si allarga a macchia d’olio il parterre di ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2020. L’ultimo ad essere annunciato, per il momento, è Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, reduce dal successo su Rai 1 con lo show 20 Anni che Siamo Italiani insieme a Vanessa Incontrada, torna dunque a Sanremo, dove di fatto decollò la sua carriera musicale nel 2000, quando si affermò – pur arrivando soltanto decimo – con uno dei suoi più grandi successi, Non dirgli mai. Da allora altre quattro partecipazioni; l’ultima nel 2017, con La prima stella che non riuscì però a raggiungere la serata finale. Gigi D’Alessio prenderà parte alla serata del mercoledì, nella quale ci sarà l’attesa reunion dei Ricchi e Poveri. davidemaggio

