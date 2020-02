Roma | maxi operazione antidroga a Colli Aniene e Tiburtino III | 11 persone arrestate

Maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza : nella banda boss della camorra e della criminalità Romana : Una banda è riuscita negli anni a mettere in piedi una Maxi frode all’Iva: oltre cento milioni di euro sottratti. A scoprire l’organizzazione criminale l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Pavia, che ha messo in esecuzione le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tredici persone e attuato perquisizioni in diverse regioni in tutta Italia. Maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza: nella banda boss della ...

Maxi frode fiscale da 100 milioni di euro : 13 arresti - anche elementi vicini a camorra e mala Romana : L'inchiesta è stata coordinata dalla procura di Pavia che ha scoperto come il gruppo criminale avesse sottratto la cifra da capogiro in soli due anni. Il denaro sottratto evadendo l'Iva grazie frodi a carosello veniva riciclato all'Italia e all'estero. Ventidue le perquisizioni operate all'alba, con l'appoggio di unità cinofile ed elicotteri.Continua a leggere

ContRomano in autostrada : dopo la grande paura patente ritirata e maxi multa : Il conducente in imbarazzo per quanto accaduto, si è scusato con gli agenti di Polizia e ha deciso di appendere le chiavi...

Roma - maxi sequestro di scarpe false Adidas e Nike : otto arresti : I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 140mila paia di scarpe contraffatte e arrestato otto persone. La merce destinata ad essere venduta in Italia e all'estero, aveva un valore di oltre due milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno colpito un'organizzazione criminale dedita alla contraffazione.Continua a leggere

Lazio - Claudio Lotito contro il saluto Romano : chiesto un maxi-risarcimento ai tifosi biancocelesti : Claudio Lotito non ha nessuna pietà per i propri tifosi che macchiano la reputazione della Lazio con gesti antisportivi. La linea dura del presidente biancoceleste continua e raggiunge anche gli ultras ritenuti responsabili di aver fatto saluti romani durante la partita di Europa League con il Renne

La droga della ‘ndrangheta a Roma - 21 persone in arresto per la gestione di un maxi giro di spaccio : Ventuno persone sono state arrestate alle prime luci del mattino di oggi, 20 gennaio, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio, ma anche per tentato omicidio. L’operazione, tutt’ora in corso, è coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Roma e sta coinvolgendo le province di Roma, Napoli, Reggio Calabria, Viterbo e Frosinone. Le disposizioni ...

Calciomercato – Le notizie di oggi : il Milan scippa l’Inter - Roma su un attaccante - maxi operazione Juve-Samp : Calciomercato, le notizie di oggi – Il Calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative. Milan scippa Inter – I rossoneri provano il colpo dai “cugini” dell’Inter. Conte potrebbe lasciar partire Vecino con l’arrivo di Eriksen. Sul centrocampista uruguayano, oltre alla Lazio, c’è anche il Milan. Roma su un attaccante – Movimento in casa Roma, i giallorossi avrebbero ...

Mazzette per lo stadio della Roma. Sarà maxi processo con 16 imputati. Depositate le liste dei testi : ci sono Raggi e Bonafede. In dirittura d’arrivo l’ultima tranche dell’inchiesta : Si è aperto subito con il botto il processo sul cosiddetto sistema Parnasi, quest’ultimo basato sulle Mazzette per oliare l’amministrazione comunale. Già perché se tutti si aspettavano la decisione che ha portato alla riunificazione dei procedimenti scaturiti dall’inchiesta sullo stadio della Roma, passati da tre distinti ad uno solo per complessivi 16 imputati, tra cui spiccano i nomi dell’imprenditore Luca Parnasi (nella foto), del presidente ...

Incidente Roma - maxi perizia per dimostrare l’innocenza di Pietro Genovese : Incidente Roma, maxi perizia per dimostrare l’innocenza di Genovese I difensori di Pietro Genovese, il 20enne Romano che nella notte del 21 dicembre ha investito e ucciso a corso Francia le due 16enni Gaia e Camilla, non hanno chiesto l’annullamento della misura cautelare per il loro assistito. I legali hanno deciso di affidarsi al prosieguo delle indagini della procura per dimostrare l’impossibilità di evitare l’impatto ...

A Roma nessuno osa mettersi contro i Casamonica. Deposizione choc di un pentito al maxiprocesso. “Si sono fatti strada recuperando crediti per conto della Banda della Magliana” : “A Roma nessuno osa mettersi contro i Casamonica, qualche gruppo potrebbe fronteggiarli ma preferisce accordarsi con loro, nessuno ci si mette contro, sono tanti, se tu vai in 6 loro tornano in 20. I Casamonica si sono fatti strada recuperando crediti per conto della Banda della Magliana. Il loro quartier generale è la Romanina ma l’area di influenza va da Porta Furba alla Tuscolana, e comprende anche Centocelle”. A parlare, ...

Calciomercato Inter - maxi scambio con la Roma alle porte : Calciomercato Inter, maxi scambio con la Roma alle porte. Tra nerazzurri e giallorossi trovata l’intesa Inter e Roma stanno per definire uno scambio molto Interessante in questa finestra di Calciomercato invernale. L’infortunio di Zaniolo ha costretto i giallorossi a rivedere i propri piani, spostando le mire su un’ala destra funzionale al gioco di Fonseca. Vista […] L'articolo Calciomercato Inter, maxi scambio con la ...

Droga e armi a Roma - maxi blitz all’alba - sedici arresti : sgominata banda narcotrafficanti : blitz all'alba a Roma e provincia, dove i carabinieri hanno arrestato sedici persone con le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dall'uso di armi. Rifornivano di Droga il Trullo, Montespaccato, Monteverde e Pomezia.Continua a leggere

Roma Juventus - maxi scambio possibile : Zaniolo e Pellegrini gli obiettivi : Roma Juventus – Roma-Juventus, non solo il posticipo della 19^ giornata: tra le due squadre si può verificare un intreccio di mercato, come riporta La Stampa: da un lato Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo dall’altro Federico Bernardeschi. I due centrocampisti giallorossi sono in cima alla lista sul taccuino del responsabile dell’area tecnica bianconera Fabio Paratici. Da capire anche la volontà del trequartista della Juventus e dal ...

Apple a Roma - ora c'è la data : apre in primavera il maxi-store di via del Corso : In pieno Centro il nuovo negozio "flagship" dell'azienda californiana. Con 120 posti di lavoro e la promessa ricollocazione anche in altre strutture dei lavoratori dell'Apple Store di Roma Est che verrà chiuso