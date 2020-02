Raccordo, code per incidente altezza via Tuscolana (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare dalla Diramazione Roma sud all’Ardeatina, dove il traffico consueto si somma a quello causato da un incidente all’altezza della Tuscolana. Lo comunica Astral Infomobilita’. L'articolo Raccordo, code per incidente altezza via Tuscolana proviene da RomaDailyNews. romadailynews

