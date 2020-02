Quotidiani indecisi sul migliore in campo. Decisivo Mario Rui per il CorSport (Di martedì 4 febbraio 2020) È stata decisamente una partita corale, quella disputata dal Napoli contro la Sampdoria. Lo confermano i voti dei Quotidiani che non si trovano concordi sul migliore in campo. La Gazzetta dello Sport incorona con un 7 Milik autore della repentina rete del vantaggio azzurro Bello lo stacco di testa sulla prima rete del Napoli. Ha tenuto dietro i due centrali mettendo loro apprensione. migliore in campo capitan Insigne invece per i Corriere del Mezzogiorno Si conferma capitano e ancora una volta prende per mano la squadra. Sempre pericoloso in attacco si propone e smista palloni pericolosi. Il terzo gol nasce da una sua invenzione Il Corriere dello Sport elegge addirittura Mario Rui come primo della classe con 7 Batte il calcio d’angolo del raddoppio e la sovrapposizione dell’azione del 3-2, con tanto di cross, è sua. Con la sia spinta è tornato ad essere un giocatore ... ilnapolista

