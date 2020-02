Previsioni Meteo per la prossima settimana: possibili perturbazioni subpolari con nuovi impulsi più freddi (Di martedì 4 febbraio 2020) Previsioni Meteo – Eravamo rimasti, con i precedenti editoriali nel medio-lungo periodo, circa un possibile movimento di aria in più nel corso della prossima settimana, in coincidenza con l’avvio della seconda decade di febbraio. Movimenti di aria in più rispetto ad una prospettiva più anticiclonica come era nelle simulazioni qualche giorno fa. Via via, però, dalle simulazioni ultime, quelle che sembravano moderate ondulazioni nordatlantiche che avrebbero potuto portare delle nubi compatte sulle Alpi, qui associate anche a locali nevicate in collina, ma fenomeni più irregolari altrove, in un contesto non freddo, si stanno palesando possibili raid più incisivi e anche più freddi di provenienza subpolare. Un po’ tutti i modelli matematici e, ancora più, in entrambe le missioni odierne, quello europeo ECMWF, mostrano un corposo trasferimento di vorticità positive ... meteoweb.eu

