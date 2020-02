Milano, ventunenne trovato morto in un parcogiochi per bambini (Di martedì 4 febbraio 2020) La tragedia è accaduta a Milano, precisamente vicino a piazzale Aquileia. Un ragazzo di circa 21 anni, è stato trovato senza vita dentro un parco giochi per bambini. Secondo quanto riportato, la vicenda è accaduta nella mattinata di oggi, 4 febbraio. Gli inquirenti sono riusciti a capire di chi si trattasse, grazie ai documenti all’interno del suo portafoglio. Sul corpo del 21enne non c’erano segni di violenza, quindi si pensa che sia morto a seguito di un malore. Nulla ancora è certo, i sospetti verranno confermati do smentiti dopo gli esami medici. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa avesse fatto quella mattina il ragazzo e dove fosse diretto. Il ventunenne risulta nato e residente nella città di Milano e non ha alcun precedente con la giustizia. L’unico ... bigodino

