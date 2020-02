L’oroscopo del giorno 4 febbraio segno per segno: Gemelli sottotono, Ariete come JLo! (Di martedì 4 febbraio 2020) Non può mancare anche oggi l'oroscopo del giorno! E' il 4 febbraio 2020, la Luna si trova nel segno dei Gemelli ma soprattutto Venere è in sestile quasi perfetto a Saturno. Gli amori quindi si fanno seri e dalla grande progettualità. Non perdere l'oroscopo di oggi segno per segno su amore, lavoro, salute e con anche un consiglio e un voto per ciascuno! fanpage

ChinellatoCarla : @garosi_andrea Mi devi fare l'oroscopo.. come butta per i poveracci del 13/06?? Il 2020 mi é iniziato maluccio - infoitcultura : L'oroscopo del Corriere di domenica 2 febbraio: segni Ariete, Leone e Sagittario - MarcoMattiello1 : L’Oroscopo del giorno -