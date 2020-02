La Hyundai interrompe la produzione in Corea del Sud per carenza di componenti (Di martedì 4 febbraio 2020) La Hyundai interrompe la produzione in Corea del Sud. La decisione è stata presa per carenza dei componenti legata al Coronavirus. SEUL (Corea DEL SUD) – La Hyundai interrompe la produzione in Corea del Sud. La decisione è stata presa dall’azienda per l’assenza di componenti legata al nuovo Coronavirus che sta colpendo la Cina. La casa automobilistica nelle prossime ore annunciare delle misure molto più ampie che saranno comunicate a breve. In futuro anche altre società potrebbero decidere di interrompere la propria produzione per carenza di componenti per dare vita alle vetture. Un virus che rischia di procurare danni non solo all’economia ma anche al mondo delle vetture. La Hyundai interrompe la produzione delle auto in Corea del Sud Dopo i trasporti, è toccato alle macchine interrompere la produzione. La Hyundai per carenza di materiale ha deciso ... newsmondo

infoiteconomia : Coronavirus: Hyundai interrompe la produzione in Corea - MassimoTeolo : RT @SkyTG24: Coronavirus, Hyundai interrompe la produzione in Corea del Sud -