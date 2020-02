Francesca Brambilla Instagram, seducente in piscina: il décolleté esplode dal bikini (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesca Brambilla interpreta il ruolo della “Bona Sorte” nel programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La bella showgirl e modella è anche molto attiva sui social. Su Instagram Francesca Brambilla ha oltre 860 mila followers. Ogni giorno l’influencer condivide con loro diversi momenti della sua vita. Poche ore fa ha postato una sua foto ricordo decisamente accattivante. La ragazza con il suo ultimo post è tornata per un attimo a Mykonos in Grecia. Le sue curve esplosive e il suo sorriso smagliante hanno reso lo scatto decisamente “piccante”. La foto in pochissimo tempo ha ricevuto un numero esagerato di like e commenti. Leggi anche –> Francesca Brambilla Instagram, mozzafiato in lingerie: «Pura seduzione!» Francesca Brambilla Instagram, seducente in piscina: il décolleté esplode dal bikini Presa da un momento di ... urbanpost

