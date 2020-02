Coronavirus, la Cina all’Italia: “Non ecceda e ci sostenga” (Di martedì 4 febbraio 2020) Si è tenuta nelle ultime ore a Pechino un vertice sulla prevenzione e il controllo dell’epidemia di Coronavirus scoppiata lo scorso dicembre in Cina. Da quanto si apprende, la portavoce del ministero degli Esteri della Cina Hua Chunying, ha risposto ad alcune domande sul Coronavirus parlando anche dell’Italia. Infatti, la risposta e l’aiuto dell’Italia al focolaio di Coronavirus fanno ben sperare. “Speriamo che la parte italiana faccia una valutazione obiettiva, giusta, calma e razionale dell’epidemia – ha detto la portavoce -, e comprenda e sostenga gli sforzi del governo cinese per contenerla e controllarla”. Coronavirus, il messaggio della Cina all’Italia I morti per Coronavirus sono saliti a 425, molti dei quali soltanto in Cina; mentre in Italia rimangono confermati i due casi della coppia di turisti cinesi. All’indomani di una ... notizie

