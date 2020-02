Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 15:10 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo con la sessantina di italiani che hanno lasciato buona causa del coronavirus dopo i controlli medici effettuati sul posto icona Restano nella Campus olimpico della Cecchignola per il momento stanno tutti bene Ha detto il capo dell’Unità di crisi della Farnesina Stefano verrecchia devono ancora terminare i controlli sanitari avranno tutta l’assistenza necessaria ma per il momento non ci sono problemi la targa dedicata a Giuseppe Pinelli dal Comune di Milano nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario di Sammontana e della tragica fine di Nelly diciottesima vittima è stata oltraggiata è spaccata la gravissima provocazione è venuta in piazza Se getta lo rende noto Roberto cenapresidente Provinciale ANPI a Milano Chiediamo alle ... romadailynews

