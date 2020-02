Ultime Notizie Roma del 03-02-2020 ore 08:10 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la commissione sanitaria nazionale cinese ha registrato ieri 57 nuovi decessi legati alla coronavirus di guaina che portano il totale 361 un numero più alto delle 349 morti da tasto del 2000 2003 gli ultimi aggiornamenti forniti segnalano Inoltre 2296 montaggi accertati per 17205 casi complessivi si attestano a 21558 i casi sospetti mentre le guarigioni accelerano a quota 400 e vediamo quali sono Allora gli ultimi aggiornamenti le borse cinesi sprofondano al ritorno agli scambi dopo la lunghissima pausa del Capodanno lunare scontando l’epidemia del coronavirus Shanghai8,7% shenzhen il 9 all’ospedale Spallanzani di Roma è stato isolato e la il coronavirus dei dati e saranno a disposizione della comunità internazionale per aprire ... romadailynews

