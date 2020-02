Udinese, Gotti: «Vi spiego perché non volevo diventare 1° allenatore» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato a margine della cerimonia di consegna della panchina d’oro A margine della consegna della Panchina D’Oro Luca Gotti ha parlato del match perso ieri contro l’Inter e della stagione dell’Udinese. Le sue parole. PRIMO allenatore – «Oggi sto facendo una cosa diversa, il mio percorso è diverso perché per dieci anni ho fatto il vice-allenatore. Ci sono aspetti molto pratici legati al mio lavoro, il primo è deontologico: non è bello che un collaboratore sostituisca il primo allenatore, nella nostra situazione specifica s’è verificata un’anomalia e per fortuna il rapporto con Tudor è buono e lui ha compreso bene la situazione in divenire. E poi c’è un punto di domanda relativo al futuro: più fai l’allenatore e meno possibilità hai di tornare nell’alveo di fare ciò che facevi ... calcionews24

